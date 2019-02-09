令人髮指！孟買5歲女童在家睡覺遭綁架姦殺棄屍

2019-02-09 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕喪心病狂！印度孟買1名5歲女童和父母與3個兄弟姊妹在家裡睡覺時，竟遭歹徒綁走強姦並殺害棄屍，消息傳出後讓印度全國震驚。

據《CNN》報導，女童父母醒來後發現女兒失踪了，連忙通報警察協尋，但不久她的遺體在附近的路邊被發現，法醫解剖後證實她曾遭到強姦。孟買警方表示，初步調查顯示歹徒是1人犯案，目前正在調閱周遭監視器以追查嫌犯下落。

近年來，印度發生許多駭人聽聞的性侵案。2012年，1名23歲的女學生在新德里的公車上被輪姦至死，其中4名嫌犯在2013年被判處絞刑，1名嫌犯自殺身亡，還有1名少年犯被判處3年有期徒刑。

去年1月，信仰印度教的多名男子綁架8歲的穆斯林女童，將其輪姦後再勒死棄屍在森林之中，引發了宗教緊張局勢。被逮捕的8名印度教徒中，有3人是警察，還有1人曾經是政府官員。

去年7月，1名11歲的女孩被20多歲到60多歲的17名男子輪姦，同月還有1名15歲少女向警方報案，透露在長達半年的時間裡，有1名校長、2名教師、16名男孩對她性侵。

去年9月，1名7歲女孩被21歲男子以水管插入陰道，在新德里醫院接受手術。去年12月，1名3歲女童在新德里遭到強姦後被送往醫院搶救。

據印度政府統計，2016年紀錄在案的共有3萬9000起強姦案，大約每13.5分鐘就會發生1次，比2015年增加了12％。

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