中國女童用「點鈔機」數壓歲錢 遭批教育失敗

2019-02-09 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕過農曆新年不只有豐盛的大餐，最令人期待的一件事莫過於領紅包，不過中國一名女童竟出動「點鈔機」來數紅包錢，讓不少人非常羨慕，也有網友表示太愛現的舉動，已經是教育失敗。

綜合外媒報導，中國網路日前瘋傳一段女童用點鈔機數紅包錢的影片，影片中可見一名身穿粉紅色外套的女童，手裡拿著多包鼓鼓的、看起來相當有份量的紅包，隨即拆了3個，將大把百元人民幣放進點鈔機中，雖沒有透露該女童總共獲得多少紅包錢，但該段影片已經引起網友議論。

《中國報》報導，據中國一個理財APP資料顯示，江浙滬地區的紅包金額多為2千人民幣（約台幣9千多元）以上，為全中國最高，紅包金額最低的地區為廣東，僅有50人民幣（約台幣230元）。

該影片一出引起網友議論，網友表示「缺哥哥嗎？」、「好羨慕哦」，不過有網友表示給紅包是有意義的，並不是要比誰給得多，另有網友說：「亞洲人的通病，愛現，誰家會無緣無故擺點鈔機？」

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