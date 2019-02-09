「企圖影響對台立場」 立陶宛首度將中國列國安威脅

2019-02-09 09:22

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲國家立陶宛最近公布最新國家安全報告，稱中國政府正在滲透該國政府和社會，並稱中國企圖影響立陶宛對於台灣和西藏問題的立場。外媒報導指出，這是立陶宛獨立20多年來，首次將中國列為國安威脅。

綜合外媒報導，立陶宛國家安全局與國防部第二行動局最近發表年度安全報告說，將中國列為國家安全威脅，報告提到，中國間諜活動的主要目標，是阻止當地政界和其他各界人士支持西藏和台灣獨立，不讓立陶宛在國際舞台上提出台灣和西藏問題。

報導指出，這是立陶宛首次將中國和俄羅斯、白俄羅斯俄同列為國安威脅，報告還預測，中國在當地間諜活動的規模未來還將繼續擴大。

另外，針對中國科技大廠華為風波，立陶宛當局則指出，立陶宛注意到許多西方國家對華為所採取的行動，過去各國對華為抵制，一切都顯示華為的威脅確實存在，立陶宛安全部門正在收集資料分析評估。

《法新社》也提到，雖然中國在立陶宛投資規模不大，但雙方目前正在討論波羅地海港都克萊佩達（Klaipeda）的投資案。

針對立陶宛的報告，中國當局8日否認立陶宛的間諜指控，並稱報告內容「荒謬」，強調這些指控中國滲透的內容「充滿偏見且不負責任」。

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