終於答應給了！14歲少年揪蘋果漏洞 賞金最高600萬

2019-02-09 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公司（Apple）的軟體FaceTime日前傳出有漏洞，恐有「竊聽」疑雲，該漏洞由一名14歲少年抓出，但蘋果曾被控訴一直無視回報狀況，直到7日發布最新的系統更新後才表示會提供教育基金給該名少年，以資獎勵。

綜合外媒報導，14歲少年湯普森（Grant Thompson）在與朋友聊天的過程中發現蘋果軟體FaceTime，可在對方接聽或拒絕接聽前，就能聽到對方談話，而對方毫不知情，一發現該狀況後，隨即由媽媽蜜雪兒出面通知蘋果技術部門。

《美聯社》報導，蜜雪兒表示，起初聯繫蘋果近一週卻未得到回覆，而蘋果也因無視該狀況及少年的功勞遭到批評，直到發布最新版iOS 12系統之後，蘋果表示會以教育基金的方式給湯普森獎勵，蜜雪兒表示將會用這筆獎金來支付湯普森未來的學費。

據了解，蘋果的賞金計畫金額落在2萬5千美元（約台幣77萬多元）至20萬美元（約台幣600萬多元）間，但蘋果尚未透露要給湯普森多少獎金。

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