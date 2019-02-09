報導貝佐斯婚外情 美檢察官調查八卦雜誌

2019-02-09 05:12

〔中央社〕兩名熟悉內情人士今天告訴美聯社，聯邦檢察官正在調查八卦雜誌國家詢問報對亞馬遜公司執行長貝佐斯婚外情的報導，看這份雜誌的發行商全美媒體公司是否違反與檢察官的合作協議。

貝佐斯（Jeff Bezos）昨天在部落格表示，「國家詢問報」（National Enquirer）所屬全美媒體公司（American Media Inc.）揚言要公開他的「私密照」，以此勒索他。

貝佐斯和妻子瑪肯西（MacKenzie Bezos）1月9日宣布，兩人決定結束25年婚姻。

同一天，國家詢問報聲稱會公布貝佐斯和前電視主播桑琪士（Lauren Sanchez）之間的私密簡訊。據傳貝佐斯與桑琪士陷入熱戀。

自從國家詢問報披露貝佐斯私事後，貝佐斯便針對這件事展開調查。貝佐斯在部落格表示，全美媒體公司揚言，除非他停止調查國家詢問報如何取得私密簡訊，將公開他的「私密照」。

消息人士透露，檢察官正在調查全美媒體公司是否違反之前的合作協議，全美媒體公司在協議中承諾以不犯法，交換避免因違反選舉財務法遭到起訴。

全美媒體公司今天稍早表示，國家詢問報的報導「合法」，該公司正與貝佐斯進行「真誠的談判」。

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