布魯塞爾旅展台灣館 國旗原住民頭飾受歡迎

2019-02-09 02:04

〔中央社〕布魯塞爾國際旅展自2月7日起登場，台灣館今年以布農族小朋友在玉山頂峰高歌的照片作為主視覺，另特製的國旗原住民頭飾受到現場小朋友歡迎，主動戴上為台灣宣傳。

駐歐盟兼駐比利時代表處今天表示，今年布魯塞爾國際旅展展期自2月7日至2月10日，今年旅展計400個攤位參與，過去每年約吸引近10萬參觀人次，且因布魯塞爾為歐盟總部所在，因此是歐洲重要旅展之一。主辦單位2月7日邀請駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁出席開幕式，顯示對台灣重視。

駐處表示，今年首次與帛琉共同參展，雙方在展場同時呈現台灣與帛琉的島國美麗風光，一同促進旅遊商機，並強化兩國合作及邦誼。曾厚仁與帛琉駐歐盟大使杜東（Jeraldine E. Tudong）並在開幕式後一起與現場參觀民眾互動。

今年台灣館採用由已故導演齊柏林拍攝「看見台灣」中布農族小朋友在玉山頂峰高歌的照片作為主視覺，向比利時民眾宣傳台灣自然美景。

這次旅展另與國籍航空公司合作設攤，中華航空公司歐洲首席代表兼荷蘭分公司總經理韓梁中與長榮航空公司荷蘭分公司總主任張慧貞也到場參與宣傳台灣觀光。

此外，另為凸顯台灣民俗文化，台灣知名紙雕藝術家洪新富及捏麵藝術家吳俊毅也受邀示範表演，吸引大批民眾駐足，2位老師很高興可以用軟實力讓比利時及歐洲民眾認識台灣，其中現場還有特製的紙製國旗原住民頭飾，拿到頭飾的外國小朋友迫不及待戴上主動為台灣做宣傳。（編輯：陳政一）

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