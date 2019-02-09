泰愛國黨提名公主 泰王指王室成員不該參政

2019-02-09 00:38

〔中央社〕泰國將在3月大選，泰愛國黨今天登記烏汶叻公主為他們的總理人選。泰王瓦吉拉隆功晚間發布聲明表示，所有的王室成員都不該涉入政治，參與政治違背王室傳統且不適當。

泰愛國黨（Thai Raksa Chart）今天在黨魁伊布查普（Preechapol Pongpanich）率領下，到選委會登記烏汶叻公主為總理候選人。

烏汶叻是現任泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的大姊，瓦吉拉隆功晚間近11時透過泰國各家電視台發布王室聲明指出，身為王室的高階成員，不管用任何形式參與政治，都違背王室傳統且高度的不適當。

聲明指出，所有的王室成員都不該涉入政治。

在泰愛國黨早上向選委會遞交名單之後，烏汶叻公主今天下午透過Instagram表示自己已經放棄王室頭銜，現在是平民，她接受泰愛國黨提名她為總理人選，是在憲法的規範中展現她的權利和自由，和其他泰國人相比，她沒有任何特權。（編輯：陳政一）

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