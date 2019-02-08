沒工作也給你1.99萬！ 芬蘭「全民基本收入」實驗證實無助就業

2019-02-08 22:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕芬蘭一項為期兩年的「全民基本收入」實驗，旨在了解政府無條件給予失業者基本生活費用後，是否有助於他們就業，但政府8日公布的初步研究成果顯示，此種做法無法激勵失業者找工作及賺取更多收入。

路透報導，芬蘭2017年1月1日起執行、2018年12月31日結束的「基本收入」社會實驗，隨機挑選2千名失業的國民，成為第一批享有基本收入保障的歐洲人，且即使他們在實驗期間找到工作或創業，也仍然可以每月領取約560歐元（約台幣1.99萬）的收入。

然而，芬蘭衛生與社會事務部部長馬蒂拉（Pirkko Mattila），以及該計畫統籌者卡尼南（Ohto Kanninen）均表示，第一年的實驗對就業的影響微乎其微，領取基本收入者在找工作時，與沒有領取的對照組相比，平均僅多花上1天半的時間；而找到工作或自行創業的比率，也僅高出1個百分點，整體上「沒有較好，也沒有較差。」

不過，雖然享有基本收入對就業並無太大幫助，但實驗中亦發現，參與者在諸多方面的幸福感受比對照組更佳，包括55％的人認為健康狀況良好或非常好，高於未領取基本收入組的46％。而僅有17％的參與者表示感到頗大或非常大壓力，低於對照組的25％。

研究團隊相信，這個成果顯示，基本收入可維持人們對自身未來的信心，對社會安全福利制度改革仍是重要參考。曾是資訊科技顧問的馬爾提南（Sini Marttinen）即表示，知道自己還是可領取基本收入，讓她有把握在職場上東山再起，在兩年內成功與朋友合夥開餐廳。

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