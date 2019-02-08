泰愛國黨總理人選 烏汶叻公主：我已是平民

2019-02-08 23:12

〔中央社〕今天是泰國國會選舉登記最後一天，泰愛國黨到選委會登記烏汶叻公主為總理人選。烏汶叻公主稍晚表示，她已經放棄王室頭銜，與其他泰國人相比，她沒有任何特權。

泰愛國黨（thai raksa chart）今天在黨魁伊布查普（Preechapol Pongpanich）率領下，到選委會登記烏汶叻公主（Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi）擔任總理人選，打破泰國王室不涉足政治的慣例，也為泰國政壇投下震撼彈。

曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，烏汶叻公主稍晚在她的Instagram帳號上表示，她要謝謝泰國人對她的愛和支持，她深受感動，她希望有機會為泰國帶來繁榮。

烏汶叻公主也表示自己已經放棄王室頭銜，現在是個平民，她接受泰愛國黨提名她為總理人選，是在憲法的規範中展現她的權利和自由，和其他泰國人相比，她沒有任何特權。

今年67歲的烏汶叻公主是已故泰皇蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）的長女，現任泰皇瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的大姊。烏汶叻公主因為在1972年嫁給美國人顏森（Peter Ladd Jensen）而放棄公主頭銜，之後她長居美國，1998年離婚後她開始重回泰國參與各種活動，2001年搬回泰國居住。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/