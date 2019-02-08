老公堅持婚前守貞 婚後老婆發現「奈米屌」大崩潰…

2019-02-08 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕國外有個27歲女子抱怨，32歲的老公提倡婚前守貞，婚後才願意「啪啪」。沒想到度蜜月時，她赫然發現老公竟是「奈米屌」，陰莖只有1.25英吋（約3.2公分），讓她相當崩潰。有不少網友認為，女子在乎的不是陰莖的大小，而是被老公欺騙的感覺。

原PO在知名論壇「reddit」上抱怨，自己和老公交往6個月，老公沒有宗教信仰，卻以「作法老派」為由，拒絕發生婚前性行為，堅持到婚後才能啪啪。等到2人度蜜月，準備「洞房花燭夜」時，原PO這才發現，老公的尺寸只有3.2公分！

這項事實令原PO十分崩潰，甚至不知道該如何向老公提起。原PO強調，不會羞辱老公，但有種被欺騙的感覺，也不知道自己有沒有權利對老公「奈米屌」的事實感到憤怒。

有網友直言，如果真的在意「大小」，應該偷偷看看，才不至於婚後受到太多「驚喜」，導致崩潰。其他網友則指出，原PO在意的是老公刻意隱瞞自己，不告訴自己事實。也有網友說到，「對這樣一個小小的東西撒謊肯定是不誠實的」。還有網友嗆，「誰叫你要等到婚後才啪啪」。

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