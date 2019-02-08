中國免疫球蛋白被查出問題 全因一個新生兒...

2019-02-08 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家藥品監督管理局發函上海新興醫藥有限公司，該公司生產的1萬2226劑免疫球蛋白被檢驗出愛滋抗體，勒令全數停用，目前在江西省已有1名注射該針劑的新生兒出現愛滋病陽性反應。

中國《經濟觀察網》報導，上海新興醫藥有限公司生產的免疫球蛋白，會被追查出遭到HIV病毒感染，是因為江西省1名新生兒在施打完後發生不良反應，院方經過多項檢查從他血液中，檢驗出愛滋病「弱陽性」反應，向上游追查才發現是疫苗有問題，才讓全案曝光。

報導指出，該名新生兒而後又進行相同檢驗，但卻未再驗出愛滋陽性反應；問題針劑獲得上海市食品藥品檢驗所檢核通過，但檢驗項目並無包括是否遭受愛滋病感染，才會讓該批針劑流入各醫療院所，最後再經由醫師親手注射到新生兒體內；使用愛滋帶原者血液製成的產品令中國民眾人心惶惶。

由於涉事公司具有國營企業與解放軍科研背景，中國中央級的國家衛生健康委員會已介入調查，尚未針對此案公開對外說明，目前正在擴大追查該公司生產的其他血液製品是否也被愛滋病毒污染，但還沒有發現任何異狀，中國業界人士將此事歸咎於政府部門的品管監控不力，才會導致1萬多劑的免疫球蛋白全都出包。

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