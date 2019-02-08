保障青少年心理健康 Instagram宣布將禁PO自殘照

2019-02-08 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕現在社群網站已成為人們生活中的一部分，許多年輕人更動不動就要滑手機。社群網站Instagram為確保使用社群平台之青少年的心理健康，嚴禁在IG貼出與自殘相關的寫實照片。

綜合報導指出，過去社群網站上曾流傳著一款「藍鯨遊戲」（Blue Whale），遊戲中有許多任務會誘導玩家自殘、自殺，甚至造成許多青少年真的因此自殺，這樣的事件引來各界關心社群網站上出現的內容。IG執行長莫瑟里（Adam Mosseri）最近就表示，未來不會允許IG上出現劃割等與自我殘害相關的寫實照片。

不過有些與自殘相關、但寓意良好的影像仍會被IG允許，像是如果有人貼出過去自殘傷疤的圖片，並表示他已經30天沒有自殘了，這樣的發文就會保留。但這類型的發文並不會出現在IG的推薦頁面上、而且也不會搜尋到、或加入標籤（hashtags），因此要看到其實並不容易。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/