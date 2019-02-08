36萬變2.6萬 富家女體驗貧窮 才知自己活在天堂

2019-02-08 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名俄裔富家女自幼便不愁吃穿，享盡榮華富貴，不知貧窮為何物。直到他參加了一次由電視台舉辦的「體驗貧窮」活動，她才明白，原來自己生活在天堂。

綜合媒體報導，居住在英國的21歲富家女瑪麗亞‧里默（Maria Rimmer），是俄羅斯百萬富豪之女，目前仍在倫敦就讀大學的她，生活不愁吃穿。她對他的生活表示：「我能得到我想要的一切東西，我在5歲的時候就得到了第一個香奈兒包包。」而目前已婚生子的她，也為自己8個月大的女兒買了一條1500英鎊（約6萬元台幣）的裙子，她希望能讓這樣的傳統能夠傳承下去。

此外，瑪麗亞每個月的開銷都至少有4000至5000英鎊（約16萬至20萬元台幣），而這還只是「省吃儉用」過後的數目，瑪莉亞以往都花到8000至9000英鎊（約32萬至36萬元台幣），她不僅在倫敦有房產，家中更有私人保母、工人、廚師，令他的生活無憂無慮。瑪莉亞也覺得這一切都是理所當然，直到她參加Channel 5電視台節目《身無分文的富家子》（Rich Kids Go Skint），才明白到什麼是真正的困苦。

瑪麗亞前往鮑茲關達（Bouzguanda）夫婦家中共同生活，才發現不是每個人家中都能有屬於自己的臥室，此外，鮑茲關達一家每個月僅靠650英鎊（約2.6萬元台幣）救助金維持，更只能用50元英鎊（約1982元台幣）買食物，令他直呼不可思議，瑪麗亞表示：「我從沒聽過援助金。也才發現自己的生活根本是天堂，以後我會更負責任的使用錢。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/