史上最冷寒流襲北海道 東京9日也將降大雪

2019-02-08 15:51

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本觀測史上最強寒流籠罩北海道地區，8日道內各地氣溫幾乎都降到零下10度以下，有「日本第一冷」之稱的北海道陸別町9日溫度預測可能降至零下31度，有機會成為今年日本首個零下30度的地區。受到寒流影響，包括東京在內的關東地區9日也可能降大雪。

日本放送協會（NHK）報導，8月上午籠罩在札幌上空1500公尺的冷氣團最低溫達零下24.4度，低於1984年12月創下的24.0度，創下1957年開始觀測以來的最低溫紀錄。為此札幌白天最高溫低於零下11度，也是40年來首見，日本時間上午11點左右，札幌零下11.7度、旭川市零下13.7度、北見市零下11.6度。日本最冷的陸別町今天氣溫低於零下20度，預測明天會更冷下探零下31度。

冷吱吱的地方除了北海道之外，關東地區9日到10日間也有降雪的可能，東日本上空將有一波冷下6度的冷氣團抵達，伊豆群島附近發生的低氣壓也會東進，冷鋒加水氣可能帶來大雪，日本氣象廳預測關東北部山區積雪可能達10至20公分，平原地區和東京都心23區積雪也將達5至10公分。

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