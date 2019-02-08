他家裡抓到大蜘蛛 動物園驚：世上最危險！

2019-02-08 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名男子在自家住宅內發現一隻大蜘蛛，充滿好奇的他將蜘蛛的身影拍了下來，上傳到網路上。沒想到一經分享，就有網友跳出來指出這蜘蛛可以說是這世界上最危險的蜘蛛之一！

根據《每日郵報》報導，家住在雪梨北岸摩士曼市（Mosman）的史考特（Scott McGufficke）日前在家裡發現一隻身形頗為巨大的黑色蜘蛛，覺得十分新奇的他馬上拿了個透明容器將牠蓋住，並拍下一段影片上傳到臉書，模樣看來也的確有些嚇人，向網友詢問：「我在家裡發現的，這是一般在家裡常出現的蜘蛛嗎？」

有網友馬上留言表示這隻蜘蛛可不是簡單的角色，提醒史考特今年這些危險的蜘蛛出現的頻率比往年都還要來得高。史考特隨後也帶著這隻蜘蛛到附近的塔龍加動物園（Taronga Zoo）去給動物專家鑑定。動物園發言人也證實，這隻蜘蛛就是非常致命的「漏斗網蜘蛛」（funnel-web spider， 呼籲當地居民在今年夏天要格外小心，盡量不要與這些蜘蛛直接接觸。

據悉，漏斗網蜘蛛是世界上毒性最強的蜘蛛，常在澳洲東部現蹤，據澳洲博物館的數據顯示，當中最毒的「雪梨漏斗網蜘蛛」（Sydney funnel-web spider）曾經害13個人因此喪命。專家也提醒，漏斗網蜘蛛毒性強，很快就會對人體產生作用，尤其最近是雄蜘蛛尋找伴侶的時候，所以出現的較為頻繁，要特別當心。

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