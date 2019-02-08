看電影也洗腦？中國電影票竟寫「共產黨可以救地球」

2019-02-08 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國5日上映國產電影《流浪地球》，有中國民眾對此透過網路售票平台購買電影票，取票後卻發現票張下方多出1行字，內容提到「只有共產黨可以救地球！」，照片曝光後引發網友砲轟。

中國、香港等地的社群網絡「微博」、「高登」6日起瘋傳1張照片，近期內也輾轉流傳到台灣臉書，照片中顯示有2張購買自阿里巴巴影業集團「淘票票」售票系統的電影票，上頭除了註記日期、影廳、片名、座位與售價等資訊之外，最下方竟有1行字寫著「只有共產黨可以救地球！」

中國民眾對此感到不可思議，因此自力向其他網友們查證照片真實性，得到的答覆是「這是真的」，但網友解釋該行字並非系統自行產出，而是因為購票者有「黑鑽」等級的會員權限，能夠在票張中打上自己想呈現出來的字體，因此才會多出那行字；但照片依舊引發華人網友熱議。

台灣網友們認為「只有共產黨可以救地球」的說法是「有病吧？」，也有網友提到「牆外的正常人都知道共產黨在禍害地球人」、「只有共產黨在毀滅世界」、「現在只剩沒有共產思維的共匪國遺禍世界」。

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