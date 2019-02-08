全球電商龍頭推全「繁中」頁面 網友：五毛崩潰

2019-02-08 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路世代的來臨，消費者可以輕易透過網路買到其他國家的商品。現在全球電商巨頭亞馬遜（Amazon）的美國網站也開始支援繁體中文頁面，而且還會依照消費者所在位置，自動推播可以配送到台灣的商品。

綜合報導指出，亞馬遜美國網站即日起支援繁體中文，現在台灣用戶打開亞馬遜官網，就能在首頁看到打著「現在您可以使用繁體中文在Amazon上購物」的橫幅。只要點進去後再將語言設定為繁體中文，整個網站介面就會變成繁體中文，網站還會依照消費者所在位置，自動推播可以配送到台灣的商品。

雖然亞馬遜美國網站已經支援繁體中文，但中文電子書仍沒有上架，亞馬遜電子書閱讀器Kindle也無法運送來台。此外，離台灣距離較近的亞馬遜日本網站，也沒有更新成繁體中文介面。

許多網友看到亞馬遜的繁體中文頁面後都開心表示，「太好了，淘寶滾！」、「這個繁中品質不錯啦，不是轉換照翻的，沒有詭異的用詞。」、「刷起來！」、「坐等9.2崩潰。」、「五毛崩潰」。

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