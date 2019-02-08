男護師涉性侵植物人致產嬰 照護機構驚傳關門！

2019-02-08 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕位於美國亞利桑那州鳳凰城的哈辛達療養院（Hacienda HealthCare），去年爆發性侵醜聞，護理師薩瑟蘭（Nathan Sutherland）涉嫌性侵植物人，致被害植物人懷孕，在去年12月29日產子，一查DNA，揪出元凶竟是薩瑟蘭，引發全球關注。根據最新消息指出，哈辛達董事會決議將關閉療養院，並與州政府的相關單位合作，將患者遷移至其他照護機構。

綜合媒體報導，聲明中表示，經審慎考量，哈辛達董事會逐漸認知到，繼續經營中期照護機構，替智能障礙者服務，似難以發展下去；日前投票表決，公司得進行改革，將患者轉介至他處，最終停止營運哈辛達療養院。

報導指出，聲明中指出，哈辛達療養院目前住有37名病患，也與州政府商討過渡銜接計畫，展開合作，轉介過程可能會需要數個月，「照護患者是我們的首要任務，我們將竭盡全力協助患者及其家屬，度過此一階段。

報導提到，亞利桑那州經濟安全部回應，「此一決定令人不安，恐有損病患權益。我們鼓勵哈辛達一起與政府找尋前進的道路，官方正努力協調出最符合患者利益的結果，畢竟其中有些人已在該處待了幾乎一輩子的時間」。

報導提及，有外媒質疑，哈辛達的聲明中，似無詳細說明要將院內患者轉介至何處，例如是自家旗下其他機構，還是其他團隊經營的設施，但可知的是，健康衛生單位正持續致電州內其他提供醫療服務的業者，以防萬一。

報導引述，州政府曾要求哈辛達第三方管理團隊監督日常營運，但雙方似未能如期達成長期協議。

報導指出，對於哈辛達將關門大吉一事，一名院內患者的母親賽西娜（Karina Cesena）透露，很開心聽到這個消息，因為這表示院方正採取措施，確保病患人身安全；她也說，性侵案爆發後，數週前已將孩子轉院，不過她說過程讓人感到疲憊，要擔心的事情很多。

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