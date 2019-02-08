遭澳洲政府封殺 中國富豪大喊不公

2019-02-08 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲去年通過《反外國干預法》，並在日前首度援引此法，封殺中國富豪黃向墨。黃向墨首度對外發聲，批評澳洲政府的做法相當不公且令人失望，反問「在中國的澳洲企業豈不更容易被操控？」

遭澳洲拒於門外後，黃向墨接受《澳洲金融評論》訪問首度談論此事。他說，澳洲政府的做法極為不公，相當令人失望，「他們取消我簽證的理由，是建立在一個空泛的猜測上，帶有偏見且毫無道理。」他反問，「有那麼多澳洲企業在中國發展，他們難道不會更容易被中國政府操控嗎？」

《雪梨晨鋒報》報導，黃向墨回中國過年之際，他的澳洲移籍申請遭官方拒絕，永久居留權亦遭取消，現在更進一步禁止他入境澳洲，無法返回他在雪梨的1400萬美元豪宅。黃向墨是中國深圳玉湖集團創辦人、大洋洲中國和平統一促進聯盟主席，2011年舉家移居澳洲，事業版圖擴及雪梨與昆士蘭，獲利頗豐，黃向墨被指與中國共產黨統戰部有聯繫，曾因捐贈近300萬美元政治獻金給澳洲主要政黨為人所知。

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