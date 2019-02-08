馬路三寶是迷思？英國數據：年輕駕駛比老人更危險...

2019-02-08 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人常用「馬路三寶」來調侃容易在馬路上造成危險的三種人（女人、老人、老女人）。不過英國的交通數據卻顯示，老年人開車很危險可能只是迷思，因為年輕人對用路安全造成的風險更高。

綜合報導指出，英國法規有規定駕駛一旦年滿70歲，駕照就會自動失效，假如想要更新駕照，必須填寫一份每3年更新一次的自我評估表，證明身體狀態可開車，不過不用真正接受評估。英國駕駛與汽車執照局（DVLA）2018年11月數據顯示，英國90歲以上持駕照者高達11萬人，70歲以上持有駕照者也超過500萬人。

不過DVLA公布的2018年11月數據指出，在500多萬名70歲以上駕駛中，發生車禍人數約為1萬1245人，比例約是千分之2。反而是年輕駕駛較容易出車禍，17歲到24歲的駕駛有280萬人，其發生車禍的比例是千分之9，比例是70歲以上層駕駛的4倍。

過去威爾斯斯旺西大學（Swansea University）進行的研究也發現，相較於17到21歲的年輕人，70歲以上駕駛發生車禍的機率少了3到4倍。

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