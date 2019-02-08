中國推「豬臉辨識」企圖挽救食安 被專家打臉了

2019-02-08 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府廣設「人臉辨識」用來管理民眾，現在更進一步推出「豬臉辨識」系統，然而有外媒引述專家評論，指這套系統不僅無法辨別豬隻是否患病，更對解決食安問題毫無幫助。

本報此前報導，中國豬隻養殖產業年初推出「豬臉辨識」系統，透過手機掃描豬臉，該豬隻的編號、父母、品系等個資就一目瞭然。中國方面聲稱，養殖戶可藉此來記錄每隻豬的生長狀況，控制每頭豬隻的進食狀況，保持每頭豬的生長平衡，出售後，還能可識別出豬隻來自哪個屠宰場，方便追蹤食安狀況。

美國《自由亞洲電台》引述農業分析師馬文峰的看法，指此系統僅能夠辨別豬隻身分及記錄，無法辨別豬隻有無患病，也無法及時做出處理。他說，豬的姿態、瞳孔變化、五官的色澤都可以用來判別是否罹病，但目前中國的技術根本無法做到這點，讓維護食安的目標幾淪空話。

馬文峰強調，中國食安問題根本不在技術方面，而在極端懸殊的貧富差距，富人及特權階層可以享用高級食品，但窮人卻只能吃便宜貨，而商人為了節省成本，在滿足窮人的同時便不得不賠上食安保障。

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