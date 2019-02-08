與「基因編輯」中國賀建奎有接觸 史丹佛調查學者研究員

2019-02-08 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳南方科技大學原副教授賀建奎，去年傳出成功讓2名婦女懷上基因編輯胎兒，其中1人產下首例對愛滋免疫的雙胞胎，另1人仍懷胎中。數名史丹佛大學教授曾稱知悉或嚴重懷疑，賀想嘗試對懷孕胚胎進行基因編輯。史丹佛向媒體表示，目前正在調查賀與該校研究人員的互動情況。

綜合媒體報導，賀建奎曾在史丹佛做博士後研究，回到中國南方科大任教後，展開基因編輯計畫。幾名史丹佛大學教授先前都坦言，去年與賀有聯繫，包括賀的前指導老師奎克（Stephen Quake）、生物倫理學家赫爾布特（William Hurlbut）與遺傳學家波爾特斯（Matthew Porteus）。

報導指出，赫爾布特、波爾特斯均強調，他們不贊成、不鼓勵任何諸如此類的實驗；奎克則說雙方僅概括性地討論。

報導提到，不僅如此，賀建奎的研究內容被揭露後，德州萊斯大學也宣布將調查賀與在該校就讀時的指導老師蒂姆（Michael Deem），兩者間的交流互動。

報導提及，當地時間週四，史丹佛發言人米蘭達（E.J. Miranda）在一封電子郵件中指出，校方正在審查賀建奎與校內部份研究員的互動情形，至於誰將進行審查、審查內容與需要多長時間等細節，無可奉告。

報導引述，赫爾布特透露，學校官員建議他提問，而非自我應答，並指學校想調查教職員與引發全球爭議、兼具重要性事件的關聯，是很合理的，但不代表誰犯了不當行為；波爾特斯拒絕評論；奎克則未立即回覆。

據了解，多數科學家認為，若將基因編輯技術用於生殖目的，風險太大，此舉恐傷害其他基因，基因改變恐傳給後代，並對整個基因庫造成無法預知的影響，因此被許多國家禁止。

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