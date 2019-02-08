美國會史上任職時間最長！眾議員丁格爾逝世享耆壽92歲

2019-02-08 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕92歲美國民主黨前眾議員丁格爾（John Dingell），當地時間7日，傳出在密西根州迪爾伯恩的家中安詳辭世。據了解，丁格爾從1955年起擔任眾議員，時間長達59年，堪稱美國史上任職最長的國會議員。

綜合媒體報導，丁格爾去年被診斷出罹患前列腺癌，密西根州長惠特默（Gretchen Whitme）辦公室也證實丁格爾的死訊。丁格爾的妻子、美國眾議員黛比（Debbie Dingell）的辦公室在一份聲明中表示，「國會議員丁格爾今天在太太的陪伴下，於家中平靜地離開人世。他不僅是政壇勇者，也是充滿愛的兒子、父親、丈夫、祖父與朋友」。

聲明中指出，「丁格爾過去數十年為密西根東南部的人民服務，他機智敏銳、終生致力改善地球上所有人的生活，這一切將被世人所銘記」。

報導提到，丁格爾1955年開始擔任眾議員，接下已逝父親老丁格爾（John Dingell Sr）的席次，並持續打拚超過59年，直至2014年宣布不再尋求連任，改交棒給妻子去競選。

報導提及，丁格爾被視為是美國國會任職最久的議員，他在不少具有里程碑意義的立法過程中，貢獻卓著，包括1957年的民權法案、瀕危物種法、揭露官方舞弊、捍衛本土汽車產業利益等，還曾獲頒總統自由勳章。

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