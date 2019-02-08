巴西辣媽議員就職 大紅低胸禮服「彈奶」惹議

2019-02-08 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕巴西女議員達席娃（Ana Paula da Silva）在剛結束的選戰中以全國第5高票當選，她日前穿著一身火辣裝扮出席就職典禮，引起熱烈討論。對於部分民眾猛烈的抨擊，達席娃表示毫不在意，強調衣著與能力無關，更稱很多下流事都是出自衣冠楚楚的男政客之手。

綜合外媒報導，現年43歲的達席娃育有2子，在此前的大選中得票數高居全國第5，贏得相當漂亮的成績。不僅如此，作風特異的她，更於本月1日出席就職典禮時，穿著一身火辣的低胸禮服亮相，雖然誓詞、過程並未出差錯，卻仍引起輿論熱議，批評她的民眾中有不少是女性，認為她的衣著「不恰當」、「令人震驚」，甚至痛批「庸俗」。

對此，達席娃回應，該國40名議員中僅有5名女議員，再再彰顯巴西國情看似熱情、開放，人民的思想卻封閉地令人難以想像，她在臉書寫道：「你（指抨擊者）所在這個男性主導且充滿偏見的世界，不是我所處的世界」，強調自己曾見過無數男性穿著合宜，私下卻從學生的營養午餐或其餘管道圖利。

達席娃表示，不會隨流言蜚語起舞，未來將持續關注份內之務，至於謾罵過頭甚或是出言恐嚇的人，她揚言提告，並將賠償金全數捐給慈善機構，以幫助正面臨虐待的婦女。

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