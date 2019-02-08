二戰後前所未有攻擊！義大利挺黃背心 法國怒召回大使

2019-02-08 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕法國黃背心運動已持續12週，令馬克宏政府焦頭爛額，不料義大利副總理迪馬尤（Luigi Di Maio）高調表示，自己在法國與黃背心代表會晤，法國政府痛批這是「令人無法接受的挑釁」，隨即宣布召回大使。

綜合外媒報導，當地時間5日義大利極右派副總理迪馬尤在推特上表示，自己與另一名五星運動黨領導人，在法國與2位黃背心代表會晤，甚至聲稱「變革之風已吹過阿爾卑斯山」等語，甚至傳出他準備邀請其他黃背心代表來訪，齊聚羅馬進行第二次會談。

法國外交部對此發表了一份措詞嚴厲的聲明，批評義大利部分官員，在這幾個月一直發表激烈言論，對法國進行反覆指責以及毫無根據的攻擊，強調這次自二戰結束以來，前所未有的攻擊，這是「令人無法接受的挑釁」。

法外交部暗批義大利政府另有所謀，「兩國之間存在分歧是一件事，但利用雙方這種關係，謀求政治意圖，那就是另一回事了」，隨後決定召回大使以示抗議。

義大利副總理迪馬尤（Luigi Di Maio）為極右派五星運動黨成員之一，曾多次力挺黃背心運動，還指責法國「搞窮非洲」並加劇難民危機，法國外交部就曾反批其充滿敵意，破壞雙邊關係，嗆「管好自家的事，法國從來沒有教訓過義大利」。

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