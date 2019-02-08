飛機墜海失蹤近3週 英超球星薩拉遺體找到了

2019-02-08 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕上月21日晚間，載有英超前鋒薩拉（Emiliano Sala）的輕型飛機在英吉利海峽失蹤，機上除了薩拉外還有飛機駕駛，當地時間週日（3日）在海中發現飛機殘骸，機內有一具遺體，英國警方證實，打撈出的遺體就是薩拉本人。

綜合外媒報導，阿根廷28歲球星薩拉才剛以破球會紀錄轉會費1500萬英鎊（約新台幣6億元）和英超球隊加的夫城簽約，不料上月21日搭機前往加的夫城與新隊友訓練時，飛機在海峽群島（Channel Islands）外海失聯，直到本月3日才發現飛機殘骸在67公尺深的海中。

搜索隊伍同時在機身內發現一具遺體，將其打撈上岸查明身分，英國警方證實：「送抵波特蘭港的遺體已被正式確認為職業足球運動員薩拉」；加的夫城足球俱樂部也隨即發表聲明：「我們向薩拉家人表示最衷心的同情和哀悼。他和大衛（飛機駕駛）將永遠留在我們的心中。」

由於海象極為惡劣，搜索隊伍表示目前無法將飛機打撈上岸，而飛機駕駛大衛（David Ibbotson）尚未尋獲。

飛機墜海原因還在調查中，不過薩拉在飛機上的遺言，向朋友說道：「我們在機上，它好像要摔成碎片了」，另外他還透過通訊軟體向父親告別：「如果1個半小時後你們沒有我的消息，不知道他們是否會派人找我，因為人們可能找不到我。爸爸，你要知道，我現在是多麼害怕」。

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