首披露再教育營內幕震驚全球 她竟面臨遣返中國命運

2019-02-08 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府大舉打壓新疆人權，廣設再教育營，關押逾百萬少數民族穆斯林，一名去年逃亡至鄰國哈薩克尋求避難，並率先披露再教育營內幕的中國籍哈薩克族女子，竟遲遲無法獲得哈國政治庇護，隨時都有可能被遣返回中國。

美國《自由亞洲電台》引述《外交政策》雜誌專文指出，42歲的中國籍哈薩克族婦女賽拉古麗 （Sayragul Sauytbay））去年從中國新疆逃亡至哈薩克，隨後被哈國當局因非法入境起訴，她在法庭上以親身經驗揭露新疆大規模再教育營內幕，震驚全球，被認為是「至今唯一一名在再教育營內工作，後來逃亡國外並將內幕曝光於眾的人」。

然而，賽拉古麗的遭遇無法改變哈國檢方爭取將她遣返回中國的決心，經歷數度折騰，雖然法庭最終仍拒絕做出遣返判決，但也沒有批准政治庇護，而在哈國境內受到的對待，也已讓這名原本直言不諱的女子變得沉默。

賽拉古麗近日接受《外交政策》訪問時表示，儘管法庭還未下達遣返令，但她懼怕最終還是會面臨此一命運。賽拉古麗坦言，自己在哈國的處境相當不妙，沒有代理律師，也曾被「有心人」警告，不得將此一狀況告知外界，否則將再度被送入再教育營。

《自由亞洲電台》引述哈國維權組織的分析，指賽拉古麗遲遲無法獲得哈國政治庇護，是因為中國銳實力已廣泛滲透哈薩克，導致後者雖不願得罪西方，但也不敢得罪中國，夾在兩大勢力中間，既不敢遣返也不敢批准政治庇護。

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