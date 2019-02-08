美中貿易談判仍有相當大距離 川習會暫難登場

2019-02-08 04:36

〔中央社〕白宮經濟顧問柯德洛今天表示，美國與中國在貿易談判中仍有「相當大距離」，因此美國總統川普與中國國家主席習近平會面的日子尚未確定。

法新社報導，柯德洛（Larry Kudlow）這番話使得華爾街股市跌幅加深。由於歐洲主要經濟體的成長展望欠佳，美國股市今天開盤即走低。

川普上週表示，他期待「近期內」與習近平親自會面，以敲定美中貿易協議。

不過，柯德洛今天告訴福斯財經新聞網（Fox Business）：「日期尚未確定，時間沒決定，地點沒決定，目前什麼都沒有決定。」

儘管川普對美中達成協議態度「樂觀」，柯德洛表示，雙方之間仍有「相當大距離」。

在柯德洛的談話傳出後，道瓊工業指數午盤一度大跌超過300點。

美中兩國去年12月初同意貿易戰暫時休兵90天，至3月1日為止，以利達成協議，而雙方新一輪會談下週將在中國進行。

CNBC今天也報導，不願具名的川普政府官員透露，川習會「非常不可能」在3月1日的談判期限前登場，但可能「在之後不久」舉行。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）上週與中國國務院副總理劉鶴和中方團隊在華府進行重要貿易談判後，兩人預計下週將率團前往北京，展開第3輪談判。

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