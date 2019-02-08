梅伊重回歐盟尋求談判 面無表情互動冷淡

2019-02-08 04:00

〔中央社〕英國首相梅伊今天會晤歐洲聯盟領袖，要求修改脫歐協議中的愛爾蘭「邊境保障措施」，雖然梅伊拍照時面無表情，雙方互動冷淡，但最終爭取到進一步會談機會。

梅伊（Theresa May）與歐盟商定的脫歐協議1月遭英國國會壓倒性否決，隨後英國國會另投票同意，授權梅伊回到歐盟重啟談判，針對有重大爭議的愛爾蘭邊境保障措施（backstop）做出「重大且有法律效力的改變」，讓英國不致於違反意志地「受困於」歐盟。

歐盟去年11月通過與梅伊商定的脫歐協議，但這項協議遲遲無法獲得英國國會通過，歐盟多次表明要聽聽梅伊提出什麼說明。梅伊今天訪問布魯塞爾，先後與歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）、歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajani）及歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）3龍頭會面，但互動氣氛冷淡，她也未多公開發言。

梅伊首先與榮科會面，雙方在媒體前不若過往談笑風生，梅伊拍照時全程幾乎面無表情，最後僅簡單說聲謝謝就快速離開。歐盟執委會會後發布新聞稿，榮科強調脫歐協議無法重新談判，但不反對在另一項政治宣言上添加一些措辭，以闡明未來關係，榮科也同意與梅伊2月底前再度會談。

隨後梅伊前往歐洲議會，與塔加尼及歐洲議會脫歐指導小組主席維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）會面。會後塔加尼召開記者會聲明，距離3月29日脫歐期限僅剩數週，若英國無協議脫歐將對經濟和人民帶來災難。他強調歐洲議會支持歐盟的脫歐協議，這是唯一能讓英國不會失序退出的解決方案。

而維霍夫斯達說，邊境保障措施在脫歐協議中絕對是關鍵因素，如果出現問題應該從政治宣言中解決問題，他呼籲應提出更具約束力及更精準的政治宣言。

梅伊最後與圖斯克會面，由於圖斯克昨天曾說，對於毫無計畫、不知道如何安全脫歐卻貿然推動脫歐的人，「地獄會替他們保留特別位置」，此話在英國引發軒然大波，圖斯克遭到批評後今天僅在推特上說僵局還沒有突破，需要繼續會談。（編輯：林治平）

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