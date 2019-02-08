美官員：川普與習近平不太可能在3月1日前會面

2019-02-08 01:20

〔中央社〕美國政府兩位官員與一位了解協商內情的人士今天透露，在美中兩國達成貿易協議的期限3月1日前，美國總統川普和中國國家主席習近平不太可能會面。

美中兩國去年12月初同意貿易戰暫時休兵90天，以利達成協議，而雙方新一輪會談下週將在中國進行。

路透社報導，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）今天告訴記者，川普和習近平稍後仍然可能會面。

他說：「兩位領導人將在某個時間點會面，川普總統一直這麼說。但目前看來這還要一段時間。」

川普5日發表國情咨文時宣布，他將於27、28日在越南會晤北韓領導人金正恩，討論非核化議題。川普的越南之行正好是美中貿易協商大限前夕，讓外界難以研判川習會的時間。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）上週與中國國務院副總理劉鶴和中方團隊在華府進行重要貿易談判後，兩人預計下週將率團前往北京，展開第3輪談判。

日前美中在華府進行第2輪談判期間，川普表明一旦涉及中國貿易議題，他自己就是美國的首席談判代表，還說在他跟習近平再度見面以敲定最終的細節之前，美中雙方不會達成任何最終協議。

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