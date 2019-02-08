正副州長州檢察長爆種族歧視性侵醜聞 美維州陷政治危機

2019-02-08 08:03

〔編譯茅毅／綜合報導〕在美國維吉尼亞州正、副州長先後被踢爆疑似做出種族歧視行為和性侵後，57歲的該州檢察長赫林（Mark Herring）6日在聲明中承認，他19歲（1980年）就讀維吉尼亞大學時，在一場大學派對上刻意戴假髮並把臉塗黑扮黑人饒舌歌手。他為此道歉，聲稱僅此一次，就自己「年輕時麻木不仁及不可原諒的舉動負全責」。見縫插針的美國總統川普7日推文寫道，「民主黨最高層人士正在毀掉偉大的維州」。他還稱，若這3個失敗的政治人物是共和黨，他們將被更嚴格地檢視與面臨更強硬的要求。他並預料，這些醜聞將有助維州選民於2020年選舉時轉向共和黨。

59歲的維州州長諾森在1984年「東維吉尼亞醫學院」年報上的照片，1日被保守派媒體網站「大聯盟政治（Big League Politics）」起底有一張疑似種族歧視的兩人合照。其中一人把臉塗黑扮黑人，另一人則穿白人至上、仇視黑人的「三Ｋ黨」成員白袍。儘管諾森當晚即為此道歉，但迄今未表明哪個是自己，並堅拒請辭。擬參選2021年維州州長選舉的赫林，2日也呼籲諾森下台。

39歲的副州長費爾法克斯（Justin Fairfax）亦被該網站盯上，3日貼出一則「臉書」私訊，暗示他2004年在波士頓舉行的民主黨全國大會時性侵一名女性。對此，他4日即在記者會中指稱，當時兩人確曾在「兩廂情願」下發生關係，反駁自己犯下任何罪行。

42歲的加州「斯克里普斯學院（Scripps College）」政治學副教授、史丹福大學研究員泰森6日出面指控，費爾法克斯2004年在旅館房內強迫她為他口交。費爾法克斯同日重申前述說法，主張此乃一場「時機經特別考量的政治抹黑行動」，聲稱兩人邂逅時及幾個月後，對方從未向他表達過對兩人互動感到任何不舒服或不安。

由於民主黨正副州長和檢察長等維州政府「三巨頭」的醜聞連環爆，3人一旦下台，將由共和黨州眾議院議長考克斯（Kirk Cox）繼任州長。維州民主黨策士特里貝特（Ben Tribbett）說，「所有人都感到震驚」、「沒人知道接下來會爆出什麼」。3人的醜聞恐不利民主黨在11月維州參、眾議員等選舉選情，而在該州參眾兩院贏得多數黨地位的政黨，即可在2020年進行人口普查後的維州國會選區重劃上佔有主導地位。

維州乃美國總統大選兵家必爭之地，從2016年民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓挑選維州聯邦參議員、前維州州長凱恩（Tim Kaine）為副總統候選人，即可見一斑，而希拉蕊最後也的確拿下該州。前總統歐巴馬於08及12年總統大選，皆擊敗共和黨對手拿下維州，他亦成為自1964年前總統詹森（Lyndon Johnson）以來，首位拿下該州的民主黨總統候選人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/