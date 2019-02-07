得愛滋不退款！上海新興駁聲明 他嘆：還在洗腦中國好

2019-02-07 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海新興醫藥有限公司被當局查出生產出的免疫球蛋白疫苗，竟被HIV病毒污染，該公司目前有員工出面駁斥網路流傳該公司願對顧客「全額退款」的微博聲明，但仍止不住民怨；台灣藝人焦糖哥哥則砲轟台灣國內「還有媒體一天到晚洗腦大家中國有多好」。

綜合外媒報導，6日起在社群媒體「微博」傳出1份來自上海新興醫藥公司的「嚴正聲明」，內容提到該公司的生技產品專攻人體血液製品，且還獲得獲得多項中國專利，企業內有許多頂尖專家共同把關，因此產品品質可靠穩定，若有民眾施打免疫球蛋白後得到愛滋病，可與該公司申請全額退款。

中國網友們看見該份聲明書後怒不可遏，他們認為愛滋病是人命關天的事情，倘若得病豈能由只是該公司全額退款就可負責；中國媒體對此前往詢問，有公司員工對此澄清「公司從來沒有微博」帳號，推測此則訊息應為不實傳言，但上海新興醫藥公司仍未給予明確補救措施。

藝人焦糖哥哥陳嘉行對此在臉書上抨擊中國，「一個罔顧人民健康的政權」，不料台灣國內「還有媒體一天到晚洗腦大家中國（共）有多好」，從去年的新生兒毒疫苗事件，到後來爆發的非洲豬瘟疫情，至今天還發生驚悚的愛滋疫苗情事，「這些都只是冰山一角」。

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