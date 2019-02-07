郭文貴大爆料：我被北京高官要求幹掉達賴喇嘛

2019-02-07 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國流亡富商郭文貴於4日除夕夜展開5小時的「爆料春晚」，並於節目中聲稱，曾在中國最高領導人習近平授意下，奉命在日本安排中共情報代表對西藏精神領袖達賴喇嘛進行絕密採訪，以讓北京了解其立場。當時擔任中共中央政法委書記的孟建柱，事後得知達賴喇嘛做出不追求藏獨等承諾後，竟要求郭文貴「現在將這個禿驢幹掉」。

郭文貴聲稱，他曾在中國國家主席習近平同意之下，受當時的中共中央政法委書記孟建柱和國安部副部長馬建委託，於2013年底安排達賴喇嘛在一間日本東京酒店接受鳳凰衛視節目主持人鄭浩的採訪，以讓北京明確了解達賴喇嘛的立場。郭文貴強調「當時是秘密進行的，是絕密」，還透露「東京酒店外面持槍戒備森嚴」。

鳳凰衛視「歸中國國安部百分之百擁有」

郭文貴指出，從他公布的訪談畫面中，可以看到當時還擔任鳳凰衛視執行副總裁兼中文台台長的王紀言、鳳凰衛視節目主持人鄭浩、鳳凰衛視駐東京首席記者李淼，以及達賴喇嘛辦公室秘書長才嘉。郭文貴稱，鳳凰衛視「歸中國國安部百分之百擁有」、「都是間諜，全是情報」，而鄭浩和王紀言都是國安部的人。

從郭文貴公布的40多分鐘訪談畫面可以看到，鄭浩於開場向達賴喇嘛明確表示，此次訪談目的「就是直接傳達給北京方面，他們想要聽聽您的說法」、「你也知道北京想了解你」。鄭浩在訪談中問及達賴喇嘛如何評價於2013年11月結束的中共十八屆三中全會、如何評價習近平的領導班子、如何看待中國的未來等問題。

達賴喇嘛向北京明確表達溫和立場 不尋求藏獨

達賴喇嘛於訪談中一一回應，並對西藏獨立、自治、大藏區、轉世等問題表達看法，其中，達賴喇嘛明確表示不追求西藏獨立。此外，郭文貴還公布一封達賴喇嘛於2013年12月25日在印度所寫的致習近平親筆信「原件」，內容也提及「早在1974年我們就決定不尋求西藏獨立」。

從郭文貴公布的達賴喇嘛致習近平親筆信內容中，還可以看到達賴喇嘛做出不支持藏人自焚、願在中國的憲法框架中尋求自治等承諾。郭文貴聲稱，為了磋商這封親筆信的內容，從東歐、瑞士、到日本，他和達賴喇嘛至少見面五、六次以上，而親筆信和訪談內容「是達賴喇嘛尊者和共產黨之間一個正常的合同和交易」。

孟建柱確認達賴喇嘛立場後 竟要求郭文貴除掉他

郭文貴聲稱，他事後將達賴喇嘛的絕密訪談影片和親筆信複印件交給孟建柱，並把親筆信原件留在自己手中。而孟建柱確認達賴喇嘛的立場後，竟當場向郭文貴說：「現在我們拿到了他寫的這些信，達賴喇嘛不追求獨立，不追求大藏區，不鼓勵自焚，未來可以向西藏人展示他不求獨立，這是法寶，永遠管用！現在將這個禿驢幹掉！」

郭文貴對此做出結論，自1959年流亡至今的達賴喇嘛是誠實、偉大的，並沒有犧牲西藏人民，但中共卻一直欺騙他，「我認為尊者達賴喇嘛在政治上是極為天真、甚至是幼稚的，因為他一直在相信共產黨」，郭文貴還向達賴喇嘛喊話：「尊者你記住，如果你再相信共產黨，你就對不起五千萬西藏人民和西方的幾千萬信眾」。

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