川普退出中程飛彈條約 希拉蕊酸「給普廷送禮」

2019-02-07 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府於2日暫停履行與俄國在冷戰時期簽署的「中程飛彈條約」，啟動退約程序，揚言若俄國不全面履行該條約，條約將在6個月後終止。川普在2016年美國總統大選的對手、前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）6日表示，川普的決定是「送給俄國總統普廷的禮物」。

《國會山莊報》（The Hill）報導，希拉蕊6日在喬治城大學舉辦的活動上針對川普決定退出中程飛彈條約的決定做出評論，她認為這是「送給俄國總統普廷的禮物」。但她也表示，在歐巴馬政府時期「我們應該做得更好」，明確告知俄國在條約上「作弊」。

希拉蕊擔任國務卿期間的歐巴馬政府曾公開警告俄國不要違反該條約，但一直遭到俄國政府否認。希拉蕊說：「我們很顯然有照片，我們很顯然了解他們的欺騙行為，我們應該做得更好，不僅向美國人，而且向俄國人、歐洲人以及其他身處前線的人明確表示，俄國人侵犯了他們在中程飛彈系統中的職責」。

希拉蕊認為，美國若不和俄國就其它形式的協議啟動談判就退出條約，將「增加區域的不可預測性」。她認為，美國應該與俄國立即舉行會談，「把我們所知道的情況擺上桌，並開啟努力讓他們遵守協議的進程」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/