日本新幹線推出神泡啤酒 超音波打造「神級」綿密泡沫

2019-02-07 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本東海道新幹線6日推出「神泡啤酒」服務，讓民眾花費小額，即可暢飲泡沫極綿密的啤酒，對喜好啤酒的人來說，泡沫會大大影響飲用的口感，該商品甫推出，便獲得當地熱烈討論。

綜合媒體報導，日本JR東海自6日開始，在東京車站至名古屋車站間的新幹線販售酒連同點心的「神泡啤酒」套餐，價格500元日幣（約新台幣140元）。在倒啤酒給客人前，服務人員會將啤酒專用的超音波發泡器裝在啤酒罐上，該電動裝置以每秒震動4萬次的頻率，震出「神極」綿密的啤酒泡泡，供民眾享用。

雖然JR北海道和JR九州分別宣布將在2月底及3月取消「神泡啤酒」服務，但JR東海的浅賀教博営業推進部長表示，該線有許多商務人士搭乘出差，因此希望提供高品質的啤酒慰勞他們。雖然該商品的販賣時間只限定在晚間的10個新幹線車次販賣，仍引起關注，成功炒熱話題。

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