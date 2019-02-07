性感洋裝特價以為挖到寶 女大生穿上後爆乳...私處也露出

2019-02-07 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女大生日前在網購網站買到一件特價的性感洋裝，以為自己挖到寶的她到實品之後才發現，穿在自己身上的樣子和當初在網站上看到的模特兒定裝照相去甚遠，而且洋裝的性感高衩處，直接讓該名女大生的私處一覽無遺，讓她啼笑皆非，將照片拍下分享到網路上自娛娛人。

根據英國《太陽報》報導，今年21歲的摩爾（Bethanie Moore）日前在網購平台「PrettyLittleThing」上看中一件性感的黑色洋裝，看看網站上的女模穿著這件洋裝，爆乳開高衩，性感但又不失優雅，而且原價15英鎊（約新台幣600元）的洋裝打了66折只要10英鎊（約新台幣400元），讓摩爾十分心動，馬上下訂。但是當她拿到貨以後穿上，才發現在鏡子前的樣子完全不是想像中的那樣，雖然爆乳的效果達到了，但是洋裝開高衩處直接肚子上，也就是自己的私處完全沒有遮掩，暴露在鏡子前，讓她好氣又好笑。

摩爾表示，網站上的女模穿的尺寸是6~8號，一般英國女性都是穿12號大的衣服，而身材較為豐餘的她選擇了14號來穿，因此確信自己下訂的尺寸沒有錯的摩爾不敢相信穿出來的感覺竟然這麼「情色」。而她也將自己穿上衣服後的「逗趣照」分享出來娛樂大家，並標註廠商幽默「要求解釋」，摩爾也表示有確實向廠商反映，接下來就看廠商要如何處理。

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