日本豬瘟擴散 愛知、大阪、長野、岐阜、滋賀遭殃

2019-02-07 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本愛知縣豐田市養豬場6日檢測出「豬瘟（classical swine fever）」，其送往大阪、長野、岐阜、愛知、滋賀的豬隻均確認感染。此波豬瘟與中國「非洲豬瘟（African Swine Fever）」不同，病毒較弱，但日本當局仍繃緊神經，撲殺約萬頭豬隻並採取防疫措施。

綜合媒體報導，飼主上月底首次發現豬隻食欲不振，4日聯絡縣方並接受調查，但當下無法判斷疾病，沒立即受到管制處分，導致5日上午有80頭問題豬隻先送往長野縣，中午才知道是陽性反應，6日確認疫情。

去年9月以來，日本岐阜縣內8處設施發生豬瘟，並陸續有野豬確診感染。農委會11月暫停日本豬肉產品輸入台灣，也呼籲民眾不要攜帶肉製品入境，避免受罰。

根據農委會資料，日本的「豬瘟（classical swine fever）」是瘟疫病毒屬（Pestivirus）感染，屬於RNA病毒，近似「口蹄疫」，有疫苗控制；中國「非洲豬瘟（African Swine Fever）」則是非洲豬瘟病毒屬（Asfivirus），屬於DNA病毒，目前無疫苗對應；兩者都是世界動物衛生組織規定應通報的動物傳染病。

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