全球共產主義者的精神領袖...馬克思墓碑遭人惡意破壞

2019-02-07 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕共產主義者的精神領袖、19世紀的德國著名哲學家馬克思（Karl Marx），1883年去世後被安葬在倫敦北部的海格特公墓（Highgate Cemetery）。近日公墓的管理員發現，馬克思墓碑竟被人用鈍器敲砸惡意破壞。

《BBC中文網》報導，作為英國官方的一級文物保護建築，馬克思墓碑被人用鈍器敲砸「盲目惡意損壞」。海格特公墓發言人表示，管理人員於4日發現墓碑遭人破壞，但不知道具體於何時發生，沒有找到事件目擊者站出來作證。

管理墓地的慈善機構「海格特公墓信託之友」（Friends of Highgate Cemetery Trust）首席執行官鄧加維爾（Dungavell）批評道：「我真的很難過，有人用這樣不明不白的方式做出這種行為。你即使不是馬克思主義者，也應該明白這是一座重要的紀念碑」。他認為，這是一種盲目無理智的惡意破壞行為。

馬克思被公認為革命社會主義者，他的「馬克思主義」在世界各地受到讚譽和批評，在全球的社會主義與共產主義者眼中，馬克思是他們心中的精神領袖。由於宣傳社會主義思想，他生前被歐洲多國政府視為威脅、驅逐出境，1883年他在倫敦去世後，被安葬在海格特公墓。

目前，該墓碑歸馬克思墓信託會所有，鄧加維爾表示，公墓將與信託基金一起工作，幫助修復墓碑。

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