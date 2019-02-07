眾議院擴大通俄門調查 川普：這是對總統的騷擾！

2019-02-07 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕眾院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）昨（6日）宣布擴大通俄門調查，調查美國總統川普（Donald Trump）個人財務，看看他是不是為經濟利益選總統；川普稍晚則回嗆希夫只是個想成名的政治僕從（political hack），並稱此舉是對總統的騷擾。

綜合媒體報導，川普5日發表因美墨邊境牆爭議導致聯邦政府局處關閉延宕的國情咨文演說，呼籲共和、民主兩大黨合作，打破數十年的政治僵局，但對移民政策、邊境牆的態度仍舊強硬，更直指他面臨的「通俄門案」是荒謬的黨派偏頗調查，可能減緩美國的經濟發展，「美國正經歷經濟奇蹟，唯一可以阻擋的事情，就是愚蠢的戰爭、政治或荒謬的黨派偏頗調查。」

不料，希夫隔日便宣告委員會將啟動新財務調查，範圍包括川普本人和他的家庭、生意及社交，並稱接下來將調查總統對俄羅斯、沙特和其他的外交政策，是否受到財政或其他利益趨動。

川普對此回擊，「這（調查）是對總統的騷擾，這很不幸也真的會傷害美國。」川普認為希夫沒有擴展調查的基礎。

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