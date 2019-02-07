中國黑心公司具解放軍背景 生產愛滋疫苗出自戰略目的！

2019-02-07 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海新興醫藥股份有限公司被生產的1萬2226劑免疫球蛋白疫苗，被政府驗出含有HIV病毒抗體，匿名業界人士爆料，該公司有國營企業背景，製造疫苗的動機出自於「戰略目的」，且逾萬劑的疫苗「絕大部分已經使用」。

根據《自由亞洲電台》報導，1名不願具名的中國醫療工作者表示，製造免疫球蛋白疫苗時是使用「低溫乙醇法」，愛滋病毒會因此被分解掉，現在既然被驗出HIV病毒抗體，就代表用於生產疫苗的原血出自於愛滋病患，這些血液若再拿去製造成凝血劑或其他醫療用品，就有相當程度的風險使他人得到愛滋病。

醫療工作者提到，中國生技產業有著「公開的秘密」，就是這行業受到國家壟斷，因此品質控管方面相當不專業，推測此次疫苗遭感染與中央政府控管不力有所關聯，應是官方未按照既定流程監管疫苗生產品質，才會使疫苗發生愛滋空窗期，直到販售施打後才被檢驗出愛滋抗體，但當局又為了保護國營事業，常理上不可能從國外輸入高品質的疫苗。

報導指出，中國在2000年左右開始推動「生物製劑國產化戰略」，製造出愛滋毒疫苗的上海新興醫藥公司過去曾是「解放軍總後衛生部上海新興血液製品研究所」，該公司目前還有承攬伊朗、委內瑞拉等外國生技事務；中國紅十字會前管理高層任瑞紅透露，這類國營企業均以「公司」名義作掩護，暗地裡究竟在做什麼沒人知道。

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