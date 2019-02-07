中國單身漢多 學者：未來性愛機器人普遍如家電

2019-02-07 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技不斷進步，越來越多企業投入人工智慧、機器人開發，市面上也已經出現性愛機器人。中國社會學家就分析，未來在中國購買性愛機器人，會像購買家電一樣普遍。

綜合報導指出，中國社會學家李銀河在接受中國網媒《一条》專訪時表示，虛擬性愛是人工智慧時代的新發明，也是愛滋病蔓延時代中，最乾淨、最安全的性。中國《人民日報海外版》曾預測，2020年中國會有約1500萬名35歲到59歲的男子找不到老婆，2050年人數將攀升到3000萬，李銀河表示，這些人永遠也找不到老婆，如果性愛機器人、虛擬性愛能解決部分問題，也不失為一個出路。

李銀河進一步表示，現在中國也已經在生產性愛機器人，它們不僅能做家事、陪人聊天、還能做愛，而且價格也才2萬多人民幣（約9萬多新台幣）。她預測買性愛機器人，很快就像買家用電器一樣容易，而且一般人都負擔得起。

其實過去就有報導指出，中國廣東省成人娃娃龍頭「金三娃娃」早在2016年底就推出人工智慧性愛娃娃。「金三娃娃」在2017年時，每年就能接到約3000筆左右的國內訂單，佔總銷量20%。

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