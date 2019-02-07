不甩中國！法總統順應世界潮流 貼「農曆新年」文被推爆

小英總統在小年夜拜年時提到「Happy Lunar New Year（農曆新年快樂）」，法國總統也不提「中國新年」。（圖擷取自臉書，本報合成）

2019-02-07 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文於小年夜演說時祝賀大眾「農曆新年」快樂；法國總統馬克宏（Emmanuel macron）也在臉書上附和，並期盼「豬事大吉」，不稱「中國新年」的作法獲得我國肯定，外交部各駐外代表處臉書小編紛紛湧入該貼文致謝。

馬克宏昨（6）日於台灣時間晚間11點57分，在臉書粉絲專頁裡寫下「我祝願，所有在法國以及在世界各地慶祝農曆新年的人們，豬事大吉！」，台灣外交部駐法代表處、駐紐西蘭奧克蘭代表處、駐捷克布拉格代表處均在貼文下方分別留言「感謝總統祝福，也祝您新年快樂」、「希望有機會能和你一起在台灣吃年夜飯」、「我愛你」。

總統蔡英文在小年夜當天錄製影片向國人與世界華人拜早年，影片中她提到「Happy Lunar New Year（農曆新年快樂）」；澳洲政府也為顧及各國人民感受，今年起隻字不提「中國新年」，至於馬克宏貼文為何使用簡體字，有網友指出是因為「聯合國現在通用的是簡體字」，但也希望馬克宏能以正體字發出貼文。

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馬克宏臉書傳送門

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