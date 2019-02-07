甫退出中程飛彈條約 美軍立刻試射可攜核彈頭飛彈

2019-02-07 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前宣布將逐步退出「中程核武條約」（INF），俄羅斯也不甘示弱，隨即跟進，引發國際擔心核飛彈軍備競賽重演，在這敏感時機，美軍於當地時間5日從加州試射一枚義勇兵三型（Minuteman III ）洲際彈道飛彈。

綜合外媒報導，在美國加州當地時間5日深夜11點多（台灣時間6日下午3點多），從加州范登堡空軍基地（Vandenberg AirForce Base）試射一枚無武裝的義勇兵三型洲際彈道飛彈，朝4200英里（約6760公里）外的太平洋馬紹爾群島的瓜加林環礁飛去，這是范登堡空軍基地今年第3次試射飛彈。

由於此次試射旨在測試洲際彈道飛彈系統的準確性和有效性，所以發射的導彈並不會攜帶彈頭，不過美國空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command，AFGSC）並未宣布此次試射成功與否。

義勇兵屬於陸基洲際彈道飛彈，是美國「核三位一體」戰略的一環，另外兩項為潛艇彈道飛彈與長程戰略轟炸機。

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