「709大抓捕」4次春節沒團圓 李文足看守所外喊夫名「陪過年」

2019-02-07 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕「709大抓捕」中羈押時間最長的中國維權律師王全璋，上月底因「顛覆國家政權罪」判處4年半有期徒刑、剝奪政治權利5年，其妻李文足與其他709案家屬除夕當天（4日）在天津看守所外喊王全璋的名字「陪過年」，並於新春之際再次呼籲中國當局早日放人。

綜合外媒報導，王全璋2015年被捕，3年來受到秘密關押，家屬及受聘律師不得會面，近日終於開庭審理，上個月28日以「顛覆國家政權罪」判處4年半有期徒刑，扣掉扣押期，估計最快1年後才能獲釋。

李文足在推特上表示，原本想帶兒子一起陪丈夫過年，但孩子出麻疹還在恢復期，最後僅和其他709案家屬一起前往。

709案家屬王峭嶺在推特上表示，李文足到看守所為丈夫存錢和留言，李文足與王全璋的姊姊王全秀不想離開，遂在高牆外喊起王全璋的名字，同行的其他家屬也一起加入，並唱起《囚歌》。

《自由亞洲電台》報導，王全璋之妻李文足表示，「這是我和全璋被迫分離的第4個春節，所以2019我們的新年願望是『全璋回家』。」

曾代理王全璋案的維權律師余文生因煽動顛覆國家政權罪被捕，春節前夕被起訴。妻子許艷表示，「我的祝願就是，余文生律師能夠身體不要出現大的問題，不要遭到酷刑，能夠早日回家與我和孩子團聚。」

在美國的金變玲，其夫江天勇是協助709案家屬的維權律師，刑期將於本月28日屆滿，「2019年我期待江天勇能早日和我們母女團聚，也期待中國當局盡快釋放709被捕律師和所有的良心犯，也希望中國早日走向民主。」

北京維權領袖胡佳說，「今年可能會有很多的朋友被騷擾，尤其深陷囹圄，我覺得這都是我們這一代人應當去承受的責任。」他表示，會以信念迎接春天的到來。

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