看今年央視春晚是種折磨！旅德中國作家怒評：春晚粗鄙做作

2019-02-07 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國央視春晚一向具強烈政治宣傳，旅德的中國時事評論家長平更指看今年央視春晚是種「折磨」，他批評今年春晚「審美粗鄙、表演做作、內容膚淺及謬誤」，認為中國人不需要包裝更加巧妙的春晚，更不應有這般壟斷性的大型政治宣傳。

長平在《德國之聲（Deutsche Welle）》發表評論，認為30年前的春晚留下了美好回憶，引起許多人懷念當時「對改革開放大時代的呼喚」，但現在春晚愈來愈難看，剩下赤裸的政治宣傳和領袖頌歌。

在對節目政治審查的國家，這場難看的春晚仍會成為當代回憶。未來，它在人民心中將如同官媒《人民日報》所描繪的模樣：東西南北中大聯歡，團員與吉祥的「年味兒」彌漫於960萬平方公里的國土，讓每一個中國人都收穫到了精神滋養與溫暖能量。

長平認為，當人們批評春晚不夠人性化、不夠接地氣、做工不夠精細，似乎也忘了1980年代的中國是在血腥的六四事件下收場的；加了糖的毒藥仍是毒藥，儘管春晚沒有直接屠殺人，但它也沒有阻止坦克。有人認為反正都要被「洗腦」，不如喜聞樂見，但長平認為，不殘忍地殺豬、安樂死是「動物福利」，並非「人類正義」，這樣的想法不適合套用在人身上。

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