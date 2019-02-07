不給面子！聆聽總統國情咨文 「川普」竟當場睡翻

2019-02-07 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普當地時間週二於國會發表國情咨文。外界除了聚焦演說內容本身，場邊花絮也成為茶餘飯後討論話題。有媒體捕捉到，受邀聆聽國情咨文的一名美國男童，在過程中呼呼大睡，模樣逗趣。

綜合外媒報導，形象鮮明的川普一直是媒體圈的寵兒，卻也時常遭醜化、揶揄。一名11歲男童約書亞（Joshua Trump），因恰好與川普同姓，在學校被同儕霸凌，進而對上學心生恐懼。這項消息後來傳到總統一家人耳中，第一夫人梅蘭妮亞為此特別邀請他與家人到現場參加國情咨文。

但約書亞的小小心靈難以承受82分鐘的正式、嚴肅演說，不堪疲憊，直接攤睡在椅子上，與他一旁同樣獲邀的10歲抗癌女童伊萊恩（Grace Eline）聚精會神聆聽演說的畫面形成強烈對比。

約書亞和伊萊恩皆是由梅蘭妮亞邀請而來，梅蘭妮亞成為第一夫人後發起了「成為最好」（BE BEST）活動，主要關心兒童議題，包括霸凌、身心理健康、社交等兒童可能會面臨到的一切問題。

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