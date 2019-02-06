可惡！中國駭進挪威軟體公司 企圖竊取客戶機密

2019-02-06 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕網路安全研究人員表示，為中國情報部門工作的駭客駭進了挪威軟體公司Visma的網路，企圖竊取客戶機密，Visma公司高層怒指這起攻擊可能造成災難性的後果。

據《路透》報導，網路安全公司Recorded Future的調查人員透露，歐美國家去年12月揭露中國國家安全部展開了全球駭客行動「Cloudhopper」，藉此竊取知識財產權和企業機密，而這起事件只是其中之一。

雖然北京政府一再否認進行參與網路駭客的行為，但中國國家安全部沒有公開聯繫方式，因此無法得到該部門對於此事的回應，中國外交部則不願對此回覆。

Visma方面決定公開揭露此次事件，以提高各大企業對駭客攻擊的了解。「Cloudhopper」的目標是技術服務商和軟體提供商，以便得到客戶資訊。

之前疑似遭到攻擊的還有IBM與惠普，IBM曾對此表示，沒有證據表明有任何企業數據遭到洩露，惠普企業則指出，他們無法對Cloudhopper一事發表評論。

Visma去年的全球收入為13億美元（約新台幣390億元），為斯堪地那維亞半島和歐洲部分地區的90多萬家公司提供商業軟體產品。該公司的營運和安全經理約翰森（Espen Johansen）說，在駭客潛入Visma系統後沒過多久，公司就發現了這次攻擊，他確信沒有客戶受到影響。

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