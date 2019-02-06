慘！小鹿不怕人「很奇怪」 遭解剖摘腦研究

2019-02-06 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州第59號高速公路，日前出現一隻不怕人的1歲騾鹿，使得駕駛們必須要出聲將牠從路上趕跑才能通行。自然資源部官員幾經評估後認為小鹿的行為太過詭異，便將其射殺並進行解剖與摘腦研究，以了解牠是否發生病變。

據《福斯新聞》報導，明尼蘇達州錫夫里弗福爾斯（Thief River Falls）自然資源部的野生動物主管弗蘭卡（Doug Franke）表示，這隻騾鹿似乎完全不怕人類，即使人員出現在牠30碼（約27公尺）範圍內也沒有逃跑。

弗蘭卡指出，在這一點上牠變成了一種「負擔」，他們不斷考慮是否要因為道路安全原因而將牠安樂死。弗蘭卡說，雖然騾鹿身體狀況良好，但牠的認知健康狀況令人懷疑，最後野生動物人員將其射殺並帶到實驗室。

獸醫採集了騾鹿的淋巴結樣本，以便檢測牠是否罹患了北美鹿科經常發生的致命神經疾病，這種疾病很可能導致了牠的怪異行為。另外，騾鹿也有可能受到了腦部寄生蟲的影響，因此獸醫也摘除了牠的大腦進行檢查。

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