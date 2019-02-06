因「心情不好」給小孩大麻軟糖 十多名小學生緊急送醫

2019-02-06 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州克里夫蘭市一間小學今（6）日竟傳出有學生誤食大麻軟糖，有十多個小學生被緊急送醫，警方調查後發現是一名9歲男童將大人的大麻軟糖帶到學校，目前他的媽媽已經被警方逮捕。

綜合外媒報導，該起事件發生於4日，據當地警察指出，一名助教在教室看到了一包軟糖，讀了標籤後發現裡頭竟含有四氫大麻酚（THC），因此立即通報警方與醫療人員。持有軟糖的9歲男童至少把軟糖分給12個同學，有15名小學生接受毒品篩檢後順利返家，其中有2到3個小學生曾喊過腹痛，有一名學生對THC呈現陽性反應。

警方調查後發現，男童的27歲媽媽莎里（Shari Gould）前一晚與男童阿姨以及幾名朋友在家開趴，現場大人皆在抽菸喝酒，男孩表示她的阿姨因為「心情不好」，給了他和其他小孩這些軟糖，接著另一名小孩要男童去跟莎里說「我愛你」，這樣就可以拿到更多的糖果，接著他照做了，並在母親不知情的情況下拿走了放在廚房的大麻軟糖。

科羅拉多兒童醫院的小兒科與毒物學專家的王博士（Sam Wang）指出，讓小孩食用含有大麻或其他藥物成份的食品相當危險，可能會導致暈眩、嗜睡，甚至可能造成呼吸困難。王博士也指出，比起2016年，醫院接獲兒童接觸大麻的病例增加了一倍以上，這可能與娛樂用大麻合法化有關。

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