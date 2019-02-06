歐議員再挺台：只有台灣人民能決定自己未來

2019-02-06 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕今（6日）天是大年初二，「台灣民俗廟會文化展」在歐洲議會登場，在致詞談到兩岸關係時，歐洲議員再次發表挺台言論表示，「只有台灣人民能決定他們的未來」。

中央社報導，「台灣廟會民俗文化展」今日歐洲議會舉行開幕儀式，包括友台小組主席藍根（Werner Langen）、副主席科瓦契夫（Andrey Kovatchev）等議員在內，共有數百人出席，現場十分熱鬧。

談到兩岸關係，議員戴霍奇（Tomas Zdechovsky）在致詞時表示，春節除了要向台灣人民、政府及總統蔡英文送上祝福外，更希望台灣未來不再面臨威脅，能保有長久的和平；友台小組主席藍根也指出，現在正是中國對台灣加強施壓，並欲改變現狀之際，呼籲歐洲必展現對台灣強勁的支持。

歐洲議會議員、友台小組前副主席范巴倫（Hans Van Baalen）也同聲呼籲支持台灣，他表示因為「台灣代表民主、言論自由、法治，只有台灣人民能決定他們的未來，我們支持這項權利」。

在今日「台灣民俗廟會文化展」中，除了多樣台灣廟會文物出現外，我駐歐盟代表曾厚仁也在現場發送總統蔡英文的一元紅包，讓多位歐洲議員相當驚艷，表示要好好保留。

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